Кіберполіція викрила шахрайські саll-центри в трьох областях України
Як ідеться в повідомленні Кіберполіції, правоохоронці провели 8 обшуків.
Загалом у зазначених call-центрах працювало понад 400 осіб.
Оператори, використовуючи методи соціальної інженерії, зокрема, заздалегідь розроблені сценарії спілкування з громадянами та маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри, пропонували громадянам інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти або телефонували під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Правопорушники дізнавалися реквізити карток і коди із SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей.
Встановлюється сума збитків, завданих потерплим. За місцями розташування call-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено майже 350 одиниць комп'ютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію.
Наразі викрито одного організатора, котрий облаштував call-центр у Миколаєві. Встановлюються інші організатори аналогічних схем.
Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до восьми років позбавлення волі.