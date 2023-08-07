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Товарообіг роздрібних мереж впав за рік війни на 20%: Рейтинг найбільших рітейлерів під час війни

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Товарообіг роздрібних мереж впав за рік війни на 20%: Рейтинг найбільших рітейлерів під час війни
Товарообіг у мережах роздрібної торгівлі в України за підсумками 2022 року склав 1,16 трильйона гривень, що на 300 млрд грн або на 19% менше, порівняно з 2021 роком (1,44 трлн грн).

Про це свідчить дослідження ринку роздрібної торгівлі, проведене Асоціацією рітейлерів України (RAU) на основі звітності учасників ринку.

"Цілком прогнозовано виявилося, що дохід компаній відчутно скоротився: а іншого не варто було б очікувати. Окупація значних територій, мародерство, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та блекаути сильно вдарили по компаніям сфери торгівлі. Проте навіть в надскладних умовах рітейлери зуміли пристосуватися", – зазначається у повідомленні.

RAU зауважує, що виторг впав навіть не враховуючи інфляцію, яка минулого року склала 26,6%. Тобто фактичний товарообіг рітейлерів впав значно сильніше, наголошують в асоціації.

При цьому, із загального товарообігу торговельних мереж 150 млрд грн прийшлося на провідного продуктового оператора України – корпорацію АТБ. Другий рітейлер України за товарооборотом – мережа "Сільпо" з показником 70 млрд грн доходу, далі розташувалися "Фора" і Metro Cash&Carry.

Перший непродуктовий оператор – маркетплейс Rozetka – закінчив 2022 рік на п’ятій сходинці, але за обсягом виручки він поступається лідеру майже на порядок.

Товарообіг роздрібних мереж впав за рік війни на 20%: Рейтинг найбільших рітейлерів під час війни 01

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    Ціни космос у магазинах, рівень європейський!
    Працівникам аж ніяк не європейську зарплату платять, мізерні подачки працівникам!
    Так що хай не ниють, все у них суперово!
  • Tui Yii
    Прям такие убыточные, что аж страх.
    А таблица заглядение, атб разница -0,4ярда между годами, а по доходу -5,5ярдов - сделалось очень просто - нагупили генераторов и поставили на баланс, вот вам и убыток проведен и генераторы освоены. Херота и крутилка цифрами. 50+ товаров в том же атб приватлейбл, там зазоры хватает на всех - кроме работников низшего звена.
  • Serg Hondozko acacbdaf
    Мені не подобається. Тому. Молочні продукти купую у фермера. Овочі купую у фермера і у бабусь на базарі. Фрукти - у бабусь і у фермера. Борошно , гречку і цукор купую мішками у оптовиків. М'ясо і ковбаси - у фермера. Хліб - хлібопічка. Вино - сам роблю. Горілку - ГДР (гоню дома регулярно). А інакше - фермери помруть.
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