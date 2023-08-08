США готують новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів, – ЗМІ

Адміністрація президента Джо Байдена у вівторок оголосить про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $200 млн.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

Нова допомога стане першим траншем у межах використання $6,2 млрд, які з’явилися після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

У травні Пентагон оголосив, що помилково оцінив передану Україні військову допомогу: служби використовували вартість заміщення переданої техніки, а не так звану залишкову вартість (тобто вартість переданого обладнання, яка менша з урахуванням зношення й старіння).

За словами джерел, ці $6,2 млрд – залишок коштів з пакета на $25,5 млрд, які Конгрес дозволив використовувати для надання допомоги Україні із запасів США через інструмент Presidential Drawdown Authority.

До нового пакету увійдуть, зокрема, обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot, ракети керованої системи залпового вогню (GMLRS) і протитанкові ракети Javelin, інше обладнання.