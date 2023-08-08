До зими залишилося відремонтувати чотири з дев’яти енергоблоків АЕС, – голова "Енергоатому"
Про це журналістам повідомив президент компанії Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.
"Усі енергоблоки пройшли стадію підготовки до ремонтів, п'ять енергоблоків відремонтовано, тому зараз у нас чотири енергоблоки в ремонті. Наприкінці місяця буде виводитися один з них, а решта три енергоблоки поступово упродовж двох місяців будуть введені в роботу", – зазначив він.
За його словами, наразі немає блоків, які чекають на ремонти – усі або відремонтовані, або ремонтуються.
Водночас Котін зазначив, що "фінансово-економічна програма компанії щодо ремонтів повністю збалансована".
Він підтвердив слова міністра енергетики Германа Галущенка, який днями заявив, що у листопаді-лютому 2023-2024 років дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт будуть завантажені на 100%.
"Ми забезпечуємо всі необхідні ремонти, перевантаження блоків у період теплої погоди і до зими фактично все відремонтуємо, і всіма енергоблоками, що розташовані на контрольованій Україною території, входитимемо в зиму", – запевнив голова "Енергоатому".
Як відомо, на підконтрольній Україні території розташовані три АЕС – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська, які загалом мають 9 енергоблоків загальною потужністю 7,8 ГВт. Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації росіян з березня 2022 року і майже рік не виробляє електроенергію.