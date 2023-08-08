В Україні продовжує зростати кількість електрокарів. П’ятірка найпопулярніших брендів
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що легкових автівок було придбано 3389 одиниць (нових – 581, вживаних – 2808), а комерційних – 75 одиниць (нових – 5, вживаних – 70).
Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.
Найбільш популярною моделлю серед нових електромобілів минулого місяця став Volkswagen ID.4 – 214 авто. До п’ятірки лідерів також увійшли Volkswagen ID.6 (44) авто, FAW Toyota BZ4X (38 авто), Honda e (36 авто), DongFeng/Honda M-NV (32 авто).
Водночас найпопулярнішим за кількістю реєстрацій вживаних електрокарів став Nissan Leaf – 553 авто. Далі йдуть Volkswagen e-Golf (394 авто), Tesla Model 3 (289 авто), Tesla Model Y (190) та Renault Zoe (155 авто).
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.