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Україна вчетверо збільшила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П" з початку року. Характеристики зброї

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Україна вчетверо збільшила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П" з початку року. Характеристики зброї
Україна в липні виробила протитанкових ракетних комплексів "Стугна" вчетверо більше, ніж у січні поточного року.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми в липні виробили вчетверо більше "Стугни", ніж у січні цього року. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми не виробили зараз, їх завжди буде недостатньо. Але за всіма технічними параметрами "Стугна" обходить Javelin" , – сказав він.

Водночас міністр наголосив, що ПТРК Javelin – дуже хороший продукт, який дуже допоміг українцям.

Камишін зазначив, що системно працюватиме над збільшенням виробництва українського продукту. "Ми маємо перепрофілюватися на арсенал вільного світу. Ми маємо стати відомими своєю зброєю. Ми маємо зробити це головним нашим експортним продуктом", – заявив міністр.

Україна вчетверо збільшила виробництво протитанкових комплексів Стугна-П з початку року. Характеристики зброї 01

"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро "Луч".

Комплекс належить до другого покоління ПТРК, він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Максимальна дальність ПТРК – 5 км.

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    тоді зробили одну зараз-чотири
    зросло в 4 рази!!!
  • максим рибак
    Підприємсво на харківщині,котре випускало приціли для ПТРК "Стугна",не було евакуйоване зеленою владою,тому його захопили та вивезли орки.
  • MrStepanovM
    перевага Стугни що під час її використання оператор знаходиться на закритій позиції
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