Ціни на бензин та дизпаливо у великих мережах АЗС зросли ще на гривню

У період із 7 по 8 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 29 копійок і склала 50,69 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 21 копійку – до 52,61 грн/л, а дизельне пальне –на 29 копіок, до 49,98 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-92 здорожчав до 49 грн/л, А-95 – до 50 грн/л, А-95-преміум – до 50,5 грн/л, дизельне пальне – до 50 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта", крім бензину А-95+, всі види пального здорожчали теж на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 47,9 грн/л, бензин А-95 – до 48,9 грн/л, дизпаливо – до 47,9 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 50 копійок, до 51,9 грн/л, А-95+ – до 53,9 грн/л, дизпальне також додало 50 копійок, до 50 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", KLO, Mango, U.GO, "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,12-2 грн/л.