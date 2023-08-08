Розвідники почали тестування нового українського безпілотника в зоні бойових дій

Розвідники розпочали тестування нового українського безпілотного літального апарату SpyGun. Дрон призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що безпілотник створили українські інженери й проєктувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління. Завдяки системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.

Безпілотник SpyGun також обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Час польоту без посадки становить 120-160 хвилин, максимальна висота польоту – 1500 метрів, робоча висота – 500-600 метрів. Швидкість дрону становить 90 км/год.

Також безпілотник має дві камери – курсову онлайн та GoPro. Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

Як наголошують розвідники, SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає непомітності в небі під час роботи.