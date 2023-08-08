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Рекордний прибуток: Українські банки заробили за пів року понад 67 мільярдів

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Рекордний прибуток: Українські банки заробили за пів року понад 67 мільярдів
Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку порівняно з 4,6 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, головними чинниками прибутковості сектору залишаються зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів, та несуттєві обсяги формування резервів.

Як додає регулятор, операційний дохід банків зріс на 35% у річному розрізі. Чистий процентний дохід за перше півріччя збільшився на 41% у порівнянні з показником січня-червня минулого року.

Попри певне уповільнення у весняні місяці, зокрема внаслідок зменшення операцій з картками, чистий комісійний дохід зріс на 22% р/р.

Також чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у першому півріччі 2023 року на 57% р/р – до 87,4 млрд грн.

Водночас темпи відрахувань у резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками першого півріччя минулого року на 92%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 103 млрд грн.

Рентабельність капіталу сектору на 1 липня 2023 року становила 56% порівняно з -4% рік тому. Нарахований за півріччя податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року, додали в НБУ.

Станом на 1 липня 2023 року лише вісім банків із 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 112 млн грн.

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Топ коментарі

  • Алекс S. Pоман
    І ніхто чомусь більше не коментує?!
    Все гаразд. Йде війна. Прибутки зростають. Офшори також...
    КРАСА?
    P.S.Особливо зворушило про збиткові банки...
  • Николай Харченко 064ae2ee
    ЗАРОБИЛИ!
    СЕРЙОЗНО?
    Це ЖАХ ТА ЦИНІЗМ НБУ І БАНКІВ!
    Вони з лопатою копали, сіяли , збирали врожай?
    Ні!
    БАНКИ ВИДАЮТЬ КРЕДИТИ під 21% річних, ось де вони заробили!
    Банки розліли та продовжують роздягати бізнес та простих громадян, які не можуть звести кінці з кінцями!
    Це позор для нашої країни така банківська система!
    Ганьба!
  • vlad rok
    ну що собі далі це зешобло разом з пишним думає? як вони думають вийти з цієї ситуаціїї..А ситуація така- банки тупо попилисосили гривню в укрраїні по 13 відсотків і загнали в депозитні сертифікати нбу під 25...кожен день нбу платить комерційним банкам 200млн .кожен день..які тупо друкує і остається їм винен 600млр які потрібно буде у свій час повернути....спочатку нбу друкуе 400млрд і розвалює економіку і робить супер інфляцію .а потім ці 400+200 млрд звязує через депозитні сертифікати ...уряд з зешоблою ці 600млрд проїдають успішно ....при цьому звітують про 42млрд в ЗВР .які незрозуміло де і незрозуміло в чому ... вихід в шобли один. звязувати по максиму му гривні і потім різко її обвалити ....сильно обвалити...і хто думає що на депозитах можна заробити знову ж попадуть...ще є один варіант .що україну будуть тупо заливати валютую після кореї .але це все таке ......
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