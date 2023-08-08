В Одесі продовжать час роботи кафе та ресторанів

Роботу кафе та ресторанів в Одесі та Одеській області буде продовжено до 23:00.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00", – зазначив він.

Водночас обмеження щодо розважальних заходів залишаються без змін.

"Гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00", – нагадав голова області.

Як додав Кіпер, бізнес, у свою чергу, пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

Як повідомлялося, столичний бізнес також закликає владу продовжити роботу кафе та ресторанів. Утім, остаточного рішення поки немає.