АРМА пропонує передати "Укрнафті" відібрану в "Нафтогазу" мережу АЗС Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало передати в управління "Укрнафти" мережу АЗС "Глуско", яка до цього знаходилася в управлінні групи "Нафтогаз".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, інформує пресслужба агентства.

"Під час наради з представниками профільних міністерств та державних компаній, Міненерго підтримало пропозицію АРМА про передачу мережі "Глуско" в управління АТ "Укрнафта" за особливою процедурою – у порядку статті 21-1 закону про Нацагентство", – зазначається у повідомленні.

Керівниця АРМА зазначила, що, з урахуванням негативного досвіду попереднього управителя, в майбутньому договорі буде зафіксовано низку суттєвих умов:

мінімальна сума щомісячних надходжень до бюджету має складати 5 млн грн;

з АРМА мають погоджувати зміни у менеджменті компаній, чиї корпоративні права перейдуть в розпорядження управителя;

"Укрнафта" має подавати конкретизовану звітну інформацію по всім рахункам, що не виконувалось попереднім управителем.

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Як повідомлялося, на початку серпня АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

В АРМА пояснювали, що встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Зокрема, управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. Так, станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів.

Своєю чергою компанія "Нафтогаз Ойл Трейдинг" відмовилася визнати одностороннє розірвання договору управління мережею АЗС Glusco.

Нагадаємо, 13 травня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.