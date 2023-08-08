"Вони добре брешуть": Естонія не планує анкетувати та депортувати росіян за прикладом Литви та Латвії

Влада Естонії не планує депортувати громадян Росії і Білорусі, які живуть на її території, а також запроваджувати анкети з питаннями про їхнє ставлення до війни в Україні.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ країни Лаурі Ляенеметс, передає ERR.



"Ми не обговорювали пропозицію запроваджувати якісь анкети. Насправді це не дає реальної картини тих людей, які можуть становити небезпеку. Ці люди дуже добре вміють брехати та відповідати так, як ми хочемо почути або побачити в анкеті", – пояснив він.



Естонія також не планує жодних змін у вимогах до знання мови, оскільки вона й раніше оцінювалася при продовженні посвідки на проживання в країні. Водночас "проросійських людей, які становлять загрозу безпеці Естонії", виявлятиме департамент поліції та прикордонної охорони, додав глава МВС.

Як відомо, 4 серпня влада Литви вирішила, що понад тисячу громадян Білорусі та Росії становлять загрозу безпеці країни. Таким чином, планується вислати з країни 910 громадян Білорусі та 254 громадян Росії.



Щоб виявити людей з проросійською позицією, Литва провела опитування, і ці люди відповіли, що анексія Криму у 2014 році була виправданою.



Латвія також нещодавно ухвалила рішення про анулювання посвідок на проживання у 5-6 тис. російських громадян, і їм буде запропоновано залишити Латвію.

Також після початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія підвищила вимоги до знання мови, і громадяни, які мають залишити країну, не склали іспит з латиської мови.