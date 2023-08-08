У Польщі відновили прокачку раніше пошкодженою ниткою нафтопроводу "Дружба"
Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає галузеве видання enkorr.
"Тепер основна увага компанії буде зосереджена на розчистці території та приведенні її у належний стан. Служби охорони навколишнього середовища PERN разом зі спеціалізованою компанією з рекультивації залишаються на місці", – наголосили в повідомленні.
Компанія зібрала післяаварійну комісію для з'ясування причин, які спричинили витік.
Раніше ЗМІ повідомляли, що одну з двох гілок нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини було відключено через витік на ділянці у Польщі. Друга гілка нафтопроводу функціонувала без змін.
Пізніше PERN підтвердив пошкодження однієї з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба" у гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських поставок на Захід. Зазначалося, що очікуваний час відновлення прокачування – ранок вівторка (8 серпня).
У 2022 році Німеччина та Польща загалом отримували через північну гілку трубопроводу близько 480 тис. барелів нафти на день. Чехія, Угорщина та Словаччина імпортували майже 290 тис. барелів на день.
Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти, але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".