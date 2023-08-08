ДБР оприлюднило карту кримінальних проваджень через зловживання у військомматах. КАРТА

Від початку російського повномасштабного вторгнення ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомляє пресслужба ДБР, до суду наразі направлено 15 обвинувальних актів.

"Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни. ДБР посилює протидію злочинам у військкоматах та попереджає, що будь-які схеми будуть викриті, а винні – притягнуті до відповідальності", – наголошується у повідомленні.

У ДБР додали, що наразі перевірка діяльності та способу життя працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває.

Раніше журналісти з'ясували, що родина керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об’єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів загальною вартістю щонайменше $4,5 мільйона.

Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань Борисовим під час призову військовозобов’язаних.