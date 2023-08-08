Велика Британія розширила санкції проти Росії та Білорусі (оновлено)

Велика Британія поширила обмежувальні заходи на шість білоруських підприємств, а також десять фізосіб та дев’ять компаній, пов’язаних з Росією.

Оновлений список опублікований Міністерством закордонних справ та міжнародного розвитку країни, передає Інтерфакс-Україна.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі уточнив, що уряд країни запроваджує загалом 25 нових санкцій, спрямованих на обмеження доступу Росії до іноземної техніки.

Загалом санкції запроваджено проти 22 фізичних та юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення в Україну, а також трьох російських компаній, що імпортують електроніку, необхідну для російської військової техніки.

Зокрема, під санкції потрапили:

два турецькі підприємства (Turkik Union і Azu International), за їхню роль в експорті в Росію мікроелектроніки, необхідної для військової діяльності Росії в Україні;

компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, розташована в Дубаї, за роль у постачанні в Росію безпілотників і комплектуючих до них;

громадянин Словаччини Ашот Мкртичев за участь у спробі укладення угоди з продажу зброї між КНДР і Росією;

громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі – за участь у діяльності російського сектору фінансових послуг, зокрема як керівник московського офісу компанії DuLac Capital Ltd.

Санкції також запроваджено проти іранських фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА, та білоруських оборонних організацій.

Зокрема, санкції торкнулися білоруського холдингу "БелОМО", ВАТ "Гомельський радіозавод", "Пеленг", "Оршанського авіаремонтного заводу", "2566 заводу з ремонту радіоелектронного озброєння", а також компанії "Кідма тек". Щодо них передбачається заморожування активів та інші заходи. У переліку підсанкційних юросіб, пов’язаних з РФ, тепер значаться іранська Paravar Pars Company, низка структур Корпусу вартових ісламської революції.

Крім того, Велика Британія також запроваджує санкції проти трьох російських компаній, що працюють у секторі електроніки, за їхню роль у закупівлі під санкціями Великої Британії західної мікроелектроніки, що необхідна для підтримки російського вторгнення в Україну.

"Сьогоднішні епохальні санкції призведуть до подальшого скорочення російського арсеналу і закриють доступ до ланцюжків постачань, які підтримують оборонну промисловість Путіна, що нині зазнає труднощів. Тим, хто підтримує російську військову машину, ніде сховатися. Разом із нашими партнерами з G7 Велика Британія неодноразово закликала треті сторони негайно припинити матеріальну підтримку російської агресії або зазнати серйозних витрат", – прокоментував Клеверлі.