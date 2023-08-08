Росіяни набрали кредитів на рекордну суму другий місяць підряд
За даними російського центробанку, сума отриманих росіянами споживчих кредитів майже змінилася (665,4 трлн рублів у липні після 663,9 трлн рублів у червні), але порівняно з липнем минулого року зростання становило 54%, пише РБК.
Водночас іпотечних кредитів росіяни залучили на 657,3 млрд рублів. Це на 4% більше, ніж у червні (633,2 млрд рублів), але на 91% більше, ніж у липні минулого року.
Найбільше зростання спостерігається в автокредитуванні – на 30% за місяць і на 186% за рік, до 165 млрд рублів.
Видача POS-кредитів сягнула 41,5 млрд рублів, збільшившись за місяць на 10%.
Росіяни залучають рекордну суму кредитів другий місяць поспіль попри те, що центробанк РФ намагається стримувати бум кредитування. З 1 січня для банків почали діяти прямі кількісні обмеження на видачу споживчих кредитів без застави надто закредитованим позичальникам, а також для кредитів на термін понад п'ять років, з 1 липня ці обмеження посилилися.