Кабмін схвалив будівництво обіцяного Зеленським моста через Дністер на кордоні з Молдовою

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер та передасть його на розгляд Верховної Ради.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні уряд робить важливий крок для розбудови логістики з Молдовою. Схвалюємо проект закону щодо ратифікації міжурядової угоди про будівництво мосту через Дністер. Це ключовий елемент транспортного коридору Київ – Кишинів. Українські експортери матимуть зручний шлях до південно-східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, 12 червня Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Її вже ратифікував парламент Молдови.

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Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту – 641 м, кількість опор – 21, висота опор – від 8 до 40 м.

Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.