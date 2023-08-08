Торгував землею Академії аграрних наук: НАБУ затримало на хабарі ще одного нардепа від "Слуги народу" (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) за сприяння СБУ викрило на одержанні неправомірної вигоди чинного народного депутата України та двох його спільників.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, наразі тривають першочергові слідчі дії.

"Попередньо встановлено, що вказані особи отримали першу частину коштів у сумі $85 тис. від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель", – зазначається у повідомленні.

Як уточнили у пресцентрі СБУ, за ці гроші нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам", – додали в СБУ.

За даними джерел УП, йдеться народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, який переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі, де він переміг лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

З грудня 2022 року Анатолій Гунько очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, створення якої він же і ініціював.

Як повідомлялося, 11 липня НАБУ повідомило про підозру нардепці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці у зловживанні впливом, їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду у розмірі $5,3 тис. пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Надалі співучасниці направили звернення від благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянинові на проїзд як волонтеру через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.

Після отримання дозволу помічниця нардепа зустрілася з громадянином і отримала від нього другу частину обумовлених коштів – $2,8 тис.