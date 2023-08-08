Торгував землею Академії аграрних наук: НАБУ затримало на хабарі ще одного нардепа від "Слуги народу" (оновлено)
Як повідомляє пресслужба НАБУ, наразі тривають першочергові слідчі дії.
"Попередньо встановлено, що вказані особи отримали першу частину коштів у сумі $85 тис. від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель", – зазначається у повідомленні.
Як уточнили у пресцентрі СБУ, за ці гроші нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам", – додали в СБУ.
За даними джерел УП, йдеться народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, який переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі, де він переміг лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.
З грудня 2022 року Анатолій Гунько очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, створення якої він же і ініціював.
Як повідомлялося, 11 липня НАБУ повідомило про підозру нардепці від "Слуги народу" Людмилі Марченко та її помічниці у зловживанні впливом, їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
За даними слідства, депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду у розмірі $5,3 тис. пообіцяла громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".
Надалі співучасниці направили звернення від благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянинові на проїзд як волонтеру через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.
Після отримання дозволу помічниця нардепа зустрілася з громадянином і отримала від нього другу частину обумовлених коштів – $2,8 тис.