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Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, – Марченко

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Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, – Марченко
Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що "у нас може бути корупція".

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Радіо Свобода.

Водночас, за його словами, корупційні скандали не додають Україні "додаткових аргументів".

"Партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції – її немає. Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. Із певним запізненням ефект.

Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", – сказав Марченко в інтерв'ю виданню.

За словами міністра, кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів України.

"Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше", – сказав міністр.

Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ох@енный и ох@евший министр финансов витиевато дал посыл чиновникам-воруйте,берите взятки-вам за это ничего не будет,ибо международные партнеры отнеслись к этому с пониманием да и война все спишет.Это все,что нужно знать о зеленомордой влас банде.

  • Vyacheslav Horbokon
    Але ми готові стріляти вас! Падлюки!Все що ви крадете , ви крадете у армії! Все що ви крадете трансформується у загиблих і військових і цивільних!Ви ВБИВЦІ!!!!!
  • 18c49ed2
    Классная лапша. Это что-то совсем уж новенькое. Так Зеля же сказал что с коррупцией покончено и все главные коррупционеры выехали из страны. А получилось с точность да наоборот - все главные в стране и занимают верхние этажи во власти. Выезжают лишь сданные пешаки, которых нужно вывести из-под законов. И союзники как-раз именно это прекрасно понимают.
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