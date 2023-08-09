Міжнародні партнери "з розумінням" ставляться до корупції в Україні, – Марченко
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Радіо Свобода.
Водночас, за його словами, корупційні скандали не додають Україні "додаткових аргументів".
"Партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції – її немає. Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. Із певним запізненням ефект.
Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", – сказав Марченко в інтерв'ю виданню.
За словами міністра, кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів України.
"Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше", – сказав міністр.
Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".