За три роки в Україні викрали понад 14 тисяч авто. Які марки викрадають найчастіше
Водночас цьогоріч поки що зберігається звична для попередніх років динаміка. За шість місяців 2023 року було викрадено 809 автівок, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Найбільше автоугонів зафіксували на Донеччині – 2,7 тисячі за три роки. Друге і третє місце у цьому рейтингу посідають Луганська і Запорізька області – 1,9 тисячі та 1,5 тисячі випадків відповідно. Найменша кількість викрадень сталася на Івано-Франківщині, де з 2020 року офіційно зникло лише 46 авто.
Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли – на ці транспортні засоби припадає більше 12,2 тисяч угонів. Водночас найбільш "екзотичною" категорією є тракторні причепи – з 2020 року їх було викрадено лише 34.
Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років є ВАЗ – 2,3 тис. автівок, або 16% від усієї кількості.
Крім того, у 2020-2021 роках попитом серед автокрадіїв користувалися також автомобілі Hyundai та Toyota, а у 2022 році – Renault і Volkswagen. При цьому, останній бренд разом з Mercedes також входить до топ-3 марок автівок, затребуваних у злочинців у 2023 році.
Що стосується моделей, то найчастіше від рук автовикрадачів страждали власники ВАЗ-2107, 21063 та 21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat і Renault Duster. За три роки було викрадено 1034 згаданих вище автомобілів, але більша частина з них потрапила у відповідні поліцейські орієнтування торік.
Утім, у більш ранні періоди наймасовішими були інші моделі автівок. Наприклад, у 2020 році найчастіше викрадали Hyundai Tucson (27 автомобілів), а у 2021 році – Hyundai Santa Fe (56 автомобілів).