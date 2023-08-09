Прокуратура повідомила про підозру скандальному нардепу Дубінському

За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату Олександру Дубінському, який обирався від "Слуги народу", але був виключений із фракції.

Нардепа підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування, повідомляє УП із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За даними слідства, депутат отримав дозвіл на виїзд з України під цим приводом, але самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Дубінський у соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру.

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Як повідомлялося, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.

4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві.

5 серпня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського Володимира Колодюка.