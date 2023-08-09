Мінфін готує бюджет війни на 2024 рік: Україна проситиме у партнерів мінімум $42 мільярди допомоги

Частка міжнародної допомоги у державному бюджеті України на 2024 рік має бути не меншою, аніж цього року.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

"Зараз $42 мільярди у нас потреби в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектору безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року: 1,6 трильйона зараз. Але це ще не остаточна цифра. Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший", – розповів Марченко.

Водночас голова Мінфіну визнав, що запланована фінансова допомога від партнерів – це "не даність", і не всі надходження від міжнародних партнерів підтверджені.

"Ніхто не гарантує допомогу. І навіть коли ми готували бюджет 2023 року, у нас не було впевненості, що в нас є під кожен з цих видатків договір допомоги. Так, ми зараз 2023 рік забезпечили. На 2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС – 50 мільярдів євро на чотири роки", – розповів Марченко.

Він висловив сподівання, що додаткові кошти вдасться залучити завдяки співпраці з МВФ, а також грантовій допомозі від США.

"Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу. Але це не даність. Це не даність. Вам ніхто не гарантує, що ви, Марченко, міністре фінансів, вже свою роботу зробили. Ні! Це щоденна робота з переконання, що так, ви маєте отримати один транш, інший транш, і від того, як у нас відбуваються події в країні, які навіть від мене можуть не залежати", – наголосив міністр.

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Голова Мінфіну також визнав, що корупційні скандали в Україні ускладнюють залучення міжнародної допомоги.

"Будь-який корупційний скандал – просто виникає шалена-шалена кількість запитань: що у вас там відбувається і чи не задумалися ви, можливо, наші кошти, наших платників податків вкрасти?!" – сказав Марченко.

Водночас він заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".