Голова Мінфіну прокоментував ідею Офісу президента про зниження податків

Ідея щодо зниження податків після війни може бути реалізована. Але не виключено, що це зробить вже інший уряд.

Про повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для "Радіо Свобода".

"Звичайно, я поділяю таку позицію президента, підкреслюючи, що будь-які зміни потребують ретельних розрахунків і часу, який необхідний для цього. Президент це також розуміє. Він розуміє, що, умовно кажучи, зараз, коли ми на 50% залежні від наших партнерів, коли ми на рік залучаємо $42 млрд, партнери хочуть, щоб ми збирали податки у своїй власній країні. Це дуже важливо", – сказав він.

Утім, за словами Марченко, в Україні це не завжди розуміють і пропонують зробити "рай і звільнення від сплати оподаткування".

"Ні. Єдина можливість нам отримувати міжнародну допомогу – збирати податки. Тому що це ключовий меседж, який нам доносять постійно. Будете збирати податки ви – будемо переконувати платників податків ми. Це дуже принципові речі", – пояснив міністр.

"Після кінця війни повернемося до цього питання. Я думаю, що повернемося у будь-якому випадку. Може бути інший міністр фінансів, який зможе це питання реалізувати. Інший уряд. Багато зміниться", – додав Марченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про повернення довоєнних податків – це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк. Президент Володимир Зеленський підписав його 26 липні і з серпня він вступив у дію.

Законом скасовується для підприємців та ФОП ІІІ група можливість працювати на ставці єдиного податку у розмірі 2%.