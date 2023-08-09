Чиновник Міноборони отримав підозру через збитки на 15 мільйонів під час ремонту дороги

Правоохоронці повідомили про підозру одному з заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони України, через якого були допущені збитки на 15 млн грн під час ремонту дороги.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка. Проте в порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

"Військова частина звернулося до Міноборони щодо дозволу на авансові проплати, а чиновник всупереч своїм повноваженням дозволив це зробити. Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн гривень авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші було привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд", – пояснили в ДБР,

Відтак, посадовець Міноборони підозрюється у недбалому ставленні до служби – ч. 3 ст. 425 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.