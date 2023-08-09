Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на пальне ще на гривню за літр

У період із 8 по 9 серпня середня ціна в Україні бензину марки А-95 зросла на 35 копійок і склала 51,03 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 44 копійки – до 53,05 грн/л, а дизельне пальне – на 37 копійок, до 50,34 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО усі види пального здорожчали на 1,01 грн: бензини марки А-95 – до 54 грн/л, А-95-преміум – до 56 грн/л, дизпаливо – до 54 грн/л.

На WOG пальне здорожчало на 1 грн: бензини марки А-95 – до 53,99 грн/л, А-95-преміум – до 55,99 грн/л, ДП – до 53,99 грн/л.

Бензин А-95 та дизпаливо у мережі UPG здорожчали на 60 копійок – до 52,5 грн/л та 50,60 грн/л відповідно.

На станціях Chipo всі види пального здорожчали на 1 грн, на "БРСМ-Нафта" бензин і дизпальне додали 34 копійки.

Мережі AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17-2,5 грн.