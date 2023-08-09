Обвал рубля продовжується: курс російської валюти знову оновив мінімум із березня 2022 року (оновлено)

Курс долара на Московській біржі продовжує падати, оновлюючи мінімуми з березня 2022 року.

Вдень у середу, 9 серпня, американська валюта торгувалася по 97,48 рубля, це рекорд з березня 2022 року, пише російська редакція Forbes.

В ході торгів обвал рубля продовжився. Станом на 16:33 за київським часом долар на Московській біржі подорожчав до 98,07 рубля, передає РБК. Вище за позначку 98 рублів долар не торгувався з 25 березня 2022 року.

Водночас євро зріс до 107,8650 рубля. Вище позначки 107 рубля за євро європейська валюта не піднімалася також з кінця березня минулого року.

Рубль з початку року впав на 40% і тепер стає однією з найслабших валют у світі. Експерт російської компанії "БКС Експрес" Михайло Зельцер пояснює ситуацію дисбалансом попиту та пропозиції валюти на ринку: "продавців валюти – дефіцит, а покупців – надлишок".

"При цьому реакція фінансової влади на події стримана, а це ще більше підігріває спекулятивний попит, і гра проти рубля продовжується", – констатує Зельцер.

На його думку, ще є шанс зупинити обвал рубля до досягнення психологічної планки 100 рублів за долар, але для цього російському центробанку треба було діяти "ще вчора".

Читайте також: Ціни на нафту і падіння рубля не врятують Путіна: Дефіцит бюджету Росії знову зростає

За даними Bloomberg, завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.