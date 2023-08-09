Прикордонники не випустили з України через систему "Шлях" 7 тисяч чоловіків з початку року

Із початку цього року прикордонники відмовили у пропуску близько 7,2 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях", не маючи для цього достатніх підстав.

Зокрема, у липні обґрунтовані відмови отримали 700 чоловіків, які їхали як водії суб’єктів господарювання, повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що прикордонники зафіксувала 1% осіб, які з початку 2023 року виїхали по системі "Шлях" і не повернулися в Україну після завершення визначеного 60-денного терміну перебування за кордоном.

Стосовно суб’єктів господарювання, які "гублять" водіїв, вживаються відповідні санкції.

Зокрема, минулого місяця "Укртрансбезпека" припинила доступ до системи "Шлях" 13 ліцензіатам. Разом з тим правоохоронці викривають злочинні схеми організації незаконного виїзду військовозобов’язаних під виглядом перевізників чи волонтерів.

"Така діяльність є кримінальною. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України статтею 332 Кримінального Кодексу України передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а за певних обставин і до дев’яти років з конфіскацією майна", – попередили прикордонники.