Експорт титанової руди з України впав із початку року у 27 разів, – Митна служба

Експорт титановмісних руд і титанового концентрату з України у січні-липні поточного року впав у натуральному вираженні на 96,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 7,09 тис. тонн.

За даними Державної митної служби, у грошовому вираженні експорт титанових руд і концентрату зменшився на 83,7% – до $11,9 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Основний експорт здійснювався до Туреччини (30,60% експорту у грошовому вираженні), Японії (26,98%) та Індії (8,57%).

При цьому Україна у зазначений період не імпортувала цю продукцію.

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Як повідомлялося, Україна у 2022 році знизила експорт титановмісних руд та концентрату в натуральному вираженні на 41,8% порівняно з попереднім роком – до 322,14 тис. тонн, у грошовому вираженні на 19,6% – до $130,14 млн.

Основний експорт здійснювався до Чехії (47,91% поставок у грошовому вираженні), США (11,94%) та Румунії (9,75%).

В Україні руди, що містять титан, добувають державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), а також ТОВ "Міжріченський ГЗК" та ТОВ "Валки-Ільменіт" у Житомирській області, які входять до Group DF Дмитра Фірташа.

Крім того, виробничо-комерційна фірма "Велта" збудувала ГЗК на Бірзулівському родовищі потужністю 240 тис. тонн ільменітового концентрату на рік.