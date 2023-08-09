Ердоган спробує вмовити Путіна відновити "зернову угоду" в розширеному форматі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду з "розширеним масштабом", закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між Росією та Україною.

"У нас була ще одна нагода з перших вуст дізнатися про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Владіміром Путіним", – процитувало видання Bloomberg виступ Ердогана в Анкарі, уточнивши, що обидва лідери поділяють "чутливість" до необхідності зерна для доставки до Африки.

Контакти щодо відновлення ініціативи "з розширеним масштабом" тривають, але рішення залежить від того, чи західні країни "виконають свої обіцянки", додав Ердоган, не уточнюючи, які саме зобов'язання були порушені.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім на постійний мир", – зазначив Ердоган.

к повідоомлялося, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.