Верховна Рада ухвалила новий закон "Про державні резерви".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9079 у другому читанні та в цілому підтримали 255 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту в пояснювальній записці вказано забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

Законом передбачається удосконалити наступні аспекти:

розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;

передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;

законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;

удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;

передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;

пропонується варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;

передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;

звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;

створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт у першому читанні 10 квітня.