Ціни знизилися: Держстат зафіксував дефляцію вперше з початку великої війни

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року знизилися на 0,6%, порівняно з попереднім календарним місяцем, після зростання на 0,8% у червні, 0,5% – у травні та 0,2% – у квітні.

За даними Державної служби статистики, дефляцію (зниження споживчих цін) зафіксували вперше із серпня 2021 року.

Базова інфляція в липні порівняно з червнем не змінилася, з початку року вона склала 3,2%.

Водночас у річному вимірі за підсумками липня інфляція сповільнилася до 11,3%, порівняно із 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня, 17,9% – за підсумками квітня, 21,3% – за підсумками березня, 24,9% – за підсумками лютого та 26,6% – за підсумками 2022 року.

З початку року ціни зросли на 4%.

За підрахунками Держстату, у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%.

Найбільше (на 18,2%) подешевшали овочі. На 7,6-0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, соняшникову олію, кисломолочну продукцію. Водночас на 1,4-0,5% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% в основному через підвищення цін на паливо та мастила на 7,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 5,8%.