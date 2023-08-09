Прокуратура зацікавилась ремонтами пляжів у Києві у 2018 році – у КП "Плесо" проходять обшуки

Дніпровська окружна прокуратура Києва проводить обшук на території столичного комунального підприємства "Плесо".

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА), обшуки відбуваються в межах кримінального провадження щодо нібито розтрати бюджетних коштів на капремонт зон відпочинку "Галерна", "Чорторий" та "Троєщина".

"Плесо" співпрацює зі слідством, надає наявні запитувані документи та інформацію. Разом із тим, КП "Плесо" не погоджується з висновком щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та перший квартал 2021 року", – наголошується у повідомленні.

У КМДА запевняють, що комунальним підприємством неодноразово надавались ґрунтовні пояснення до вищезазначеного висновку, а закупівлі капітальних ремонтів зазначених пляжів проводились відкрито і у відповідності до закону "Про публічні закупівлі".

"Очікувана вартість вищезазначених закупівель визначена на підставі проєктних документацій на проведення капітального ремонту та експертних звітів, що це підтверджують", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Обшуки у керівництва Харківської ОВА: За чотири місяці у справі про розкрадання не знайшли підозрюваних

Фінансування робіт здійснювалось на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) вiд 4 квітня 2018 року №550 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".