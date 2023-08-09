Надкваліфіковані українці: Дві третини українських біженців у Чехії живуть за межею бідності

Доходи двох третин українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, значна частина працює на некваліфікованих посадах.

Згідно з дослідженням агентства PAQ, 68% біженців живуть за межею бідності, тоді як 45% домогосподарств протрималися б менше місяця на свої заощадження, передає Європейська правда.

67% економічно активних біженців знайшли роботу, хоча більше половини з них працюють на менш кваліфікованій посаді, а понад 40% навіть значно нижче своєї кваліфікації, і, таким чином, їхній трудовий потенціал не може бути повністю використаний.

"Некваліфікована робота означає багато проблем. Дві третини біженців заробляють лише до 150 крон нетто на годину. Чверть повинна мати більше роботи, щоб утримувати себе", – йдеться в дослідженні.

Третина респондентів також заявили, що вони працюють без соціального і медичного страхування, а також без відпусток. Дві третини біженців стверджують, що їхній заробіток становить до 150 крон на годину.

Найбільшою перешкодою для пошуку роботи біженці називають недостатнє знання чеської мови (71%). Також проблемою є неможливість доглядати за дітьми (29%) або проблеми з визнанням українських документів про освіту (28%).

Приблизно половина біженців (49%) живуть в орендованому житлі. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, згідно з якими тільки вразливі особи, тобто діти, люди похилого віку або особи, які доглядають за дітьми до 6 років, мають право на безкоштовне житло після перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

В опитуванні, яке PAQ Research проводила у співпраці з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки, взяли участь 1 425 домогосподарств, в яких проживає 3 789 осіб, в тому числі 1 203 дитини. Опитування проводилося в червні.

Раніше повідомлялося, що майже половина українців у Німеччині надкваліфіковані для роботи, яку виконують.