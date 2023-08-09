Путін вирішив платити за валютними держгарантіями Росії у рублях

Російський президент Володимир Путін дозволив виконувати валютні державні гарантії у рублях.

Відповідний указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, пише РБК.

Йдеться про державні гарантії РФ, надані російським та іноземним фізособам та компаніям, зарубіжним державам та міжнародним організаціям. Згідно з указом, виплати за такими гарантіями у рублях відбуватимуться як за бажанням бенефіціара, так і без нього, якщо можливість виконання держгарантій у валюті відсутня.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях. Відповідно до указу Путіна, виплати за валютним боргом в рублях будуть вважатися "виконаними належним чином", незалежно від позиції тих, кому вони призначені.

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Згодом Путін підписав указ про право всіх російських боржників розплачуватись за валютними зобов'язаннями перед зарубіжними кредиторами у рублях.

Дія указу поширюється на боргові зобов'язання (кредити, позики, облігації) самої Російської Федерації, російських регіонів, муніципалітетів, а також резидентів Росії (фізичних та юридичних осіб) на суму понад 10 млн руб. в місяць.

Крім того, Путін дозволив російським банкам, чиї кошти в іноземній валюті було заморожено за кордоном, призупинити виконання своїх зобов'язань перед іноземними клієнтами у такій валюті.