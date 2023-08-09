США запровадили санкції проти "Бєлавіа"

Авіакомпанія "Белавіа", "Мінський завод цивільної авіації №407" та ще три структури увійшли до списків санкцій США по Білорусі.

Як ідеться в повідомленні американського Мінфіну, до "чорних списків" також включили департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь, компанію Bel-Kap-Steel, LLC, ВАТ "Білоруський металургійний завод – керівну компанію холдингу "Білоруська металургійна компанія" та один літак, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, під санкції підпали сім громадян Білорусі та одна громадянка РФ.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розширила санкції проти Росії та Білорусі.

Зокрема, санкції торкнулися білоруського холдингу "БелОМО", ВАТ "Гомельський радіозавод", "Пеленг", "Оршанського авіаремонтного заводу", "2566 заводу з ремонту радіоелектронного озброєння", а також компанії "Кідма тек".