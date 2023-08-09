Кабмін ухвалив постанову про доплати військовим за новим законом

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у середу, 9 серпня, ухвалили постанову, яка унормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників, які залучені до виконання завдань із захисту України від російського вторгнення.

Про це голова уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн", – написав голова уряду.

Він додав, що також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

Як повідомлялося, Кабмін мав затвердити розміри доплат військовослужбовцям своєю постановою на виконання нового закону №3161-IX, підписаного президентом ще 30 червня. Цей закон ухвалили замість ухваленого раніше Верховною Радою рішення повернення доплат усім поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань, який відмовився підписувати президент.

За новим законом умови отримання додаткової винагороди у розмірі 30-100 тис. грн не змінюються. Як і раніше, військовослужбовці її отримуватимуть пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.

Також закон передбачає запровадження відпусток для військовослужбовців на строк до 30 днів (щорічна) та до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів передбачено до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої.

Водночас законом передбачене встановлення доплат строковикам (6000 грн на місяць) та курсантам (2350 грн).

Крім того, поранені, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, перші два місяці після цього отримуватимуть виплати за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткову виплату у розмірі 20 100 грн.

Родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн. Для тяжко поранених військовослужбовців на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти встановлюється щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн.

Крім того, закон встановлює заборону на участь у веденні бойових дій для військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки тривалістю не менше одного місяця.