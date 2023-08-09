Нацбанк оштрафував 12 фінансових компаній

Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, три фінансові компанії та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.