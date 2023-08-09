Кабмін виділив регіонам ще 4,8 мільярда на проєкти відновлення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про виділення майже 4,8 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків агресії регіонам як субвенцію для реалізації проєктів, що створять необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад.

"Загалом області надали пропозиції щодо виділення другого траншу з Фонду для реалізації 529 проєктів. Сьогодні виділили кошти на 133 найбільш пріоритетні. Такі як відновлення житлових будинків, закладів освіти, лікарень, об’єктів енергетики й водопостачання, будівництво укриттів", – повідомив Шмигаль.

Загальна сума субвенції, яка виділяється громадам з Фонду, тепер становитиме 11,4 млрд грн. Найбільше коштів субвенції буде спрямовано Харківській області – 2,9 млрд грн, Київській – 2,8 млрд грн та Миколаївській – 1,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів за останні декілька тижнів виділив регіонам 16,37 млрд грн субвенції на проєкти відновлення та трансформації.