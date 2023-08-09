Кількість українців із тимчасовим захистом у ЄС перевищила 4 мільйони

Станом на 30 червня цього року майже 4,07 млн негромадян ЄС, які залишили Україну через війну, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.

Як свідчать дані Євростату, основними країнами, які надали тимчасовий захист людям з України, є Німеччина, яка прийняла 1,13 млн осіб, Польща (977,74 тис.) та Чехія (349,14 тис.), передає Європейська правда.

У порівнянні з кінцем травня кількість таких осіб з України в ЄС зросла на 45,8 тис., тобто на 1,1%. Найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині, Чехії та Ірландії. Лише в двох країнах, Польщі та Італії, зафіксовано незначне зменшення кількості осіб із тимчасовим захистом.

З точки зору чисельності населення окремих країн ЄС, найбільша кількість людей з тимчасовим захистом була в Чеській Республіці, яка приймала 32,2 бенефіціара на 1000 жителів на кінець червня. За нею йдуть Польща (26,6), Естонія (25,8), Болгарія (24,9) і Литва (24,7), тоді як середній показник по ЄС становить 9,1 на 1000 жителів.

Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98% усіх осіб, які користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. Із них 46,6% – дорослі жінки, 34,4% – діти і 19% – дорослі чоловіки.