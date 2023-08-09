Суд арештував затриманого на хабарі нардепа від "Слуги народу" Гунька із заставою у 30 мільйонів

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід для затриманого на хабарі народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 30 млн грн.

Як повідомляє пресслужба ВАКС, підозрюваного взято під варту в залі суду.

У разі внесення застави він зможе вийти на свободу, однак на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків. У тому числі він має не залишати межі Київської області (крім перебування у Києві) без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі особами, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, раніше у середу депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Гунька з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн.

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Нагадаємо, напередодні НАБУ за сприяння СБУ затримало Гунька та двох його спільників на гарячому при отриманні першої частини коштів у сумі $85 тис. від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель.

За даними слідства, за ці гроші нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Загалом нардеп вимагав передати йому "винагороду" у загальному розмірі $221 тис. – з розрахунку $130 за 1 га державної землі.

З грудня 2022 року Анатолій Гунько очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, створення якої він же і ініціював.