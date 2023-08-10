Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії: станція на межі чергового блекауту

Вночі 10 серпня окупована Запорізька АЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто блекаутом.

"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського Держатомрегулювання", – наголосили атомники.

За словами т.в.о. виконавчого директора з виробництва та ремонтів "Енергоатома" Тараса Ткача, за повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції – і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції": "В цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів".

Такий режим тяжкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока, додали в компанії.

"Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта", – підкреслили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, 24 липня, попри вимоги Держатомрегулювання та "Енергоатому", на окупованій Запорізькій АЕС енергоблок №4 перевели у стан "гарячий зупин".

Відповідно до наказів Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 28 червня 2023 року, всі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати у стані "холодний зупин".