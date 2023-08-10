Російські дрони зруйнували цивільну нафтобазу на Рівненщині (оновлено)

У ніч на 10 серпня російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область, внаслідок чого була знищена нафтобаза у Дубенському районі.

Про це повідомив очільник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає", – зазначив він.

За його словами, на місці працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також задіяний пожежний потяг.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

"За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року, військовослужбовці збройних сил РФ завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо, ворог застосував безпілотники "Герань-2". В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару жертв немає, наразі на місці події прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії РФ, також працюють співробітники ДСНС.