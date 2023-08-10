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Російські дрони зруйнували цивільну нафтобазу на Рівненщині (оновлено)

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Російські дрони зруйнували цивільну нафтобазу на Рівненщині (оновлено)
У ніч на 10 серпня російські окупанти атакували безпілотниками Рівненську область, внаслідок чого була знищена нафтобаза у Дубенському районі.

Про це повідомив очільник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає", – зазначив він.

За його словами, на місці працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також задіяний пожежний потяг.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

"За даними слідства, вночі 10 серпня 2023 року, військовослужбовці збройних сил РФ завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Попередньо, ворог застосував безпілотники "Герань-2". В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського удару жертв немає, наразі на місці події прокурори та слідчі збирають докази, документують наслідки збройної агресії РФ, також працюють співробітники ДСНС.

Російські дрони зруйнували цивільну нафтобазу на Рівненщині 01

Російські дрони зруйнували цивільну нафтобазу на Рівненщині 02

Російські дрони зруйнували цивільну нафтобазу на Рівненщині 03

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