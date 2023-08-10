Жоден суддя Конституційного суду не подав декларацію за 2022 рік, – НАЗК

Двоє суддів Конституційного суду подали декларації за 2021 рік, але жоден наразі не подав за 2022 рік.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає Укрінформ.

"На сьогодні двоє суддів Конституційного суду подали декларації за 2021 рік і нуль – за 2022 рік. У Реєстрі декларацій немає окремого блоку для зазначення посади судді Верховного суду, вони зазначаються як просто судді", – зазначив він в інтерв’ю агентству.

Загалом, за його словами, серед суддів позитивна динаміка подання декларацій. Вони щорічно подають декларацію доброчесності, яка містить пункт про те, чи подавалися в попередні роки декларації про статки.

"Адже судді, які цього не робили, потенційно можуть надати недостовірні відомості в декларації доброчесності судді. Тому для них це ще і юридичне питання. Вони просто зобов’язані їх подавати, щоб не давати привід сумніватися у їхній доброчесності", – підкреслив голова агентства.

За даними Новікова, майже 400 тисяч посадовців подали декларації за 2021 рік, майже 300 тисяч – за 2022-й. Серед них – десятки тисяч військових.