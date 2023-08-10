Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю
Про це РАР повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік, передає Укрінформ.
Вонсік послався на висновки після розмови голови МВС Польщі Маріуша Камінського з очільницею МВС Литви Агне Білотайте, що стосувалася механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Лукашенка.
На запитання журналістів, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів: "Саме так він і має працювати".
"Якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають все більш і більш настирливими, то ми повинні реагувати разом – і, я сподіваюся, Латвія також приєднається, адже литовці повинні розмовляти з латвійцями з цього приводу – для того, щоб домогтися повної ізоляції Білорусі", – сказав Вонсік.
Як він зазначив, також тривають розмови про закриття залізничних переходів.
"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", – підкреслив Вонсік.
Польща на кордоні з Білоруссю наразі має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках (лише для перевізників із країн ЄС), та залізничні переїзди.
Призупинено, зокрема, роботу прикордонного переходу в Кузниці. Він був закритий понад два роки тому через міграційний тиск, спричинений діями режиму Лукашенка. Після того, як білоруський суд засудив активіста польської меншини, журналіста Анджея Почубота до восьми років ув’язнення в колонії суворого режиму, Польща призупинила роботу прикордонного пункту "Бобровиці".
Раніше віцеміністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс повідомив про рішення закрити два КПП на кордоні з Білоруссю. Згодом голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в Литві вважають закриття кордону з Білоруссю лише "питанням часу".