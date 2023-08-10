На українських дорогах запрацює ще 50 камер фіксації порушень ПДР
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення РФ і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.
Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня становитиме 215.
Зокрема, вперше камери запрацюють:
Бердичів
- вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська
Кривий Ріг
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе
Суми
- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького
Ужгород
- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка
- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи
Чернівці
- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога
Вінницька область
- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця
Закарпатська область
- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець
- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська
Тернопільська область
- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки
Чернівецька область
- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець
У Патрульній поліції нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.
Відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:
- більш ніж на 20 км/год - 340 гривень
- більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень
Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.