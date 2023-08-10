Суд відпустив скандального нардепа Дубінського у справі про підробку документів для виїзду за кордон

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Про це пише Суспільне.

Як відомо, нардера підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування.

За даними слідства, депутат отримав дозвіл на виїзд з України під цим приводом, але самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі та в готелі Vincci Bit у Барселоні.

Як повідомлялося, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.