Рада ухвалила закони про віртуальні активи

Верховна Рада врегулювала використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

За прийняття відповідних законопроєктів №6447 та №6576 у другому читанні та в цілому проголосували 271 та 277 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом №6447 до законодавства вводиться визначення "цифрова річ", яка перебуває в обігу лише у цифровій формі. До цифрових речей належать віртуальні активи, цифровий контент, облікові записи онлайн, гроші та цінні папери, які існують виключно у цифровій формі.

Положеннями пов'язаного законопроекту №6576 визначається сфера цивільних правовідносин, виділяються суб'єктивні та об'єктивні критерії відповідності цифрового контенту (послуги) умовам укладеного договору, встановлюються правові наслідки ненадання цифрового контенту (послуги) за договором, а також невідповідності контенту (послуги). Крім того, визначаються підстави та правові наслідки відмови від договору, за яким надається цифровий контент (послуга).

У пояснювальній записці вказано, що ці норми стануть основою для правового регулювання цивільно-правових відносин між виконавцем та споживачем з приводу надання на основі договору цифрового контенту (цифрової послуги), сприятимуть захисту прав споживачів, яким надається цифровий контент або послуга.

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Як повідомлялося, Железняк раніше пояснював, що ухвалення норм законопроектів – важлива ланка у процесі легалізації крипто- та віртуальних активів.

За його словами, запровадження понятійних категорій "віртуальних активів", "цифрового контенту" – це правильний крок, який зараз роблять усі країни, які хочуть називатися цивілізаційно розвиненими та просуватися у сфері ІТ.

Зазначається, що обидва законопроекти розроблені в рамках імплементації до національного законодавства актів інститутів Євросоюзу відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.