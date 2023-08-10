Рада підтримала створення запасів нафти та нафтопродуктів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9024-д про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту є забезпечення підвищення рівня енергетичної безпеки держави та забезпечення безперервного постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України, у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, шляхом імплементації вимог Директиви Ради 2009/119/ЄС.

Директива передбачає створення рівня мінімальних запасів, що дорівнюють 90 добам середньодобового чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання, залежно від того, який з показників є вищим.

Також законопроєкт визначає правові, організаційні та економічні засади створення та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів і регулює відносини у цій сфері.

Крім того, у проєкті закону визначено функції та повноваження державних контролюючих органів, адміністратора системи репортингу, порядок фінансування функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, оновлено поняття кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.

Законопроєктом запропоновано встановити чіткі повноваження уряду і центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Водночас уточнюється питання міжвідомчої координації та порядок створення, зберігання, заміни МЗНН.