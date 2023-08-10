Мінагрополітики почало стежити з космосу за використанням грантів на розвиток садів і теплиць

Міністерство аграрної політики та продовольства створило портал супутникового моніторингу господарств, які отримали грантову підтримку від держави в рамках програми "єРобота".

Як повідомляє пресслужба міністерства, новостворений портал має стати інструментом для прозорого моніторингу використання державних коштів і перевірки господарств на дотримання грантових зобов’язань.

"Портал дозволяє за допомогою супутникових даних бачити саму ділянку на якій заявлено розвиток тепличного господарства чи саду, чи насправді на ній розвивається заявлене виробництво. Позначено також назву господарства, скільки грантових коштів воно отримало, площу ділянки, кількість сезонних та постійних працівників та інше", – розповів заступник міністра Денис Башлик.

Він пообіцяв, що портал буде постійно наповнюватись як знімками, так і даними по кожному господарству, які дозволять відслідковувати як воно розвивається.

Для зручності пошук також поділений на підрозділи: сади та теплиці, господарства, земельні ділянки. На порталі також міститься інформація як можна отримати грант, статистичні дані.