Рада розірвала угоду з Росією про захист інвестицій

Верховна Рада ухвалила закон "Про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій".

Відповідний урядовий законопроєкт №0201 в цілому підтримали 274 народних депутати, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроєкт передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення міжурядової угоди з РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, вчиненої 27 листопада 1998 року в Москві.

Як повідомлялося, Кабмін вніс цей законопроєкт на розгляд Верховної Ради ще у квітні. В уряді пояснювали, що укладена понад 20 років тому угода передбачає, зокрема, надання гарантій захисту російським інвестиціям в Україні.

Міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою України в грудні 1999 року. Угода містить, зокрема, пункти, згідно з якими інвестиції інвесторів договірних сторін здійснені на території іншої сторони, не будуть експропрійовані, націоналізовані або піддані мірам, рівним за наслідками експропріації. У разі націоналізації та подібного інвестицій в суспільних інтересах передбачається сплата інвесторам "швидкої, адекватної й ефективної компенсації".

Угода також передбачає безперешкодний переказ за кордон платежів у зв'язку з інвестиціями. У разі втрат інвесторів через війну договірна сторона зобов’язується надати їм режим не менш сприятливий, ніж той, що надає інвесторам будь-якої третьої держави.